Alijah – Seminar in Sibirien

Während drei intensiven Tagen mit Vorträgen, Meetings und intensiven Gesprächen, konnte man individuell auf jede persönliche Situation eingehen und den Menschen Mut zusprechen. Viele der offenen Fragen konnten beantwortet und gleichzeitig praktische Schritte zur Alijah mit auf den Weg gegeben werden. Wir glauben, dass viele Besucher der letzten Seminare Alijah machen werden und am Programm „First Home in the Homeland“ in einem der zahlreichen Kibbuzim in Israel teilnehmen werden. Erst im November hat eine Familie aus dem fernen Habarovsk in Russland (Grenze zu China) Alijah gemacht und konnte im Kibbuz Elifaz bei Eilat untergebracht werden.