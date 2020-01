Freundesbrief – Ausgabe Nr. 100 – Jan 2020

Editorial

Liebe Unterstützer Israels! Liebe Unterstützer von Christen an der Seite Israels!

Seit der Gründung des Staates Israel ist das Volk Israel Krieg und Terror ausgesetzt. In den letzten Jahren mehrheitlich in Form von Raketenterror. Die Folge: Familien verlieren Angehörige. Andere Israelis werden verletzt, zum Teil schwer. Viele werden – oft für den Rest ihres Lebens – traumatisiert. Sie können ihrer gewohnten Arbeit nicht mehr nachgehen, benötigen Therapiemaßnahmen und manches mehr. Gott sei Dank gibt es soziale Einrichtungen in Israel, die sich um diese Menschen kümmern. Mit einigen davon arbeiten wir, teilweise schon viele Jahre, auf sehr gesegnete, vertrauensvolle Weise zusammen. Bitte unterstützen Sie unsere herzbewegende Arbeit unter israelischen Opfern von Krieg und Terror!

Vielen Dank!

Mit herzlichen Grüßen,

Ihr Harald Eckert (Geschäftsführender Vorsitzender)