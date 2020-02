Heute die guten Gläser!

Anna tritt ans Buffet und schiebt die Glastür beiseite. „Oi, wie lange ich die guten Gläser schon nicht mehr herausgenommen habe! Früher hatte ich so viele Gäste…“ Jetzt stehen die Gläser auf dem Tisch, sind mit „Kompot“ (selbstgemachtem Obstsaft) gefüllt, und wir toasten Anna zu. „Na sdarowje!“ – ein Prost auf unsere Gastgeberin. Heute morgen ging es Anna so schlecht, dass ihre Pflegerin verzweifelt unsere Kontaktperson anrief… wofür sie von Anna geschimpft bekam – niemand soll sich Sorgen machen; Anna will unbedingt ihre Gäste empfangen. Annas Tage sind gezählt – ihr Körper ist voller Metastasen.

So viele der Holocaustüberlebenden, die wir besuchen, haben Krebsoperationen vor sich oder hinter sich. Die hungrige Kriegskindheit, das sowjetische System und sein Umgang mit Menschen und Umwelt bis hin zu Tschernobyl haben ihre Spuren hinterlassen bis ins Alter der Überlebenden. Geboren 1935, hat Anna den Krieg schon sehr bewusst miterlebt. Ihr Vater wurde sofort eingezogen, ihre Mutter floh mit ihr und ihren Brüdern in den Ural. Ihr 13jähriger Bruder musste in einem Rüstungsbetrieb arbeiten, die Mutter in der Kolchose. Anna ging mit ihren kleinen Brüdern um Essen betteln. Dann kam die Vermisstenmeldung von der Front. Nach der Rückkehr auf sich gestellt, musste Annas Mutter sie und ihre kleinen Brüder drei Jahre in ein Kinderheim geben, da sie die Kinder nicht ernähren konnte.