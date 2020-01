Neujahrsempfang: Israels Staatspräsident Rivlin lädt Papst Franziskus zum „Land der Klöster“ am Jordan ein

Beim traditionellen Neujahrsempfang für die Leiter der christlichen Konfessionen im Heiligen Land lobte Israels Staatspräsident Reuven Rivlin die Äußerungen von Papst Franziskus gegen den zunehmenden Antisemitismus. Zudem hat das israelische Staatsoberhaupt bei dem hochrangigen Treffen in der Präsidenten-Residenz in Jerusalem am 30. Dezember 2019 das katholische Kirchenoberhaupt zur Einweihung des „Landes der Klöster“ am Jordan eingeladen.

„Es ist nicht verwunderlich, dass sowohl die jüdische als auch die christliche Tradition die Feiertage des Lichts teilen – das Licht des Glaubens und der Hoffnung, auch im Angesicht der Dunkelheit“, sagte der Präsident zu Beginn seiner Ausführungen.

„Als Hüter Jerusalems und des Heiligen Landes ist der Staat Israel der Religionsfreiheit für alle verpflichtet“, stellte Rivlin fest und kündigte an, dass zu Beginn des Jahres 2020 die Räumung aller Minen im „Land der Klöster“ abgeschlossen werde – „als Teil der Verpflichtung Israels, den Zugang zu heiligen Stätten zu gewährleisten“. Damit sprach der Präsident das Gebiet von Kirchen und Klöstern am Westufer des Jordan an, die wegen zahlreicher Minen und Sprengstoffe aus dem Nahostkonflikt nicht genutzt werden konnten.

„Land der Klöster“

Das Projekt „Land der Klöster“ ist eine breit angelegte Initiative zur Förderung des religiösen Tourismus zu den Klöstern und Kirchen entlang des Jordan in der Nähe des Ortes, an dem Johannes der Täufer nach christlicher Tradition Jesus und seine Jünger getauft hat. In den letzten Jahren hat der israelische Staatspräsident das Projekt gefördert, um mehr Pilger auf dem Gelände willkommen zu heißen und Einrichtungen für Besucher aus der ganzen Welt zu entwickeln.

Von der Taufstelle aus in Richtung Süden gibt es ein Gebiet mit bedeutenden Gebäuden – Kirchen, Kapellen und Klöstern -, die dem Areal seinen Namen geben. Das Gelände, das für die Christen in aller Welt eine große religiöse und historische Bedeutung hat, wurde in den letzten Jahren erschlossen und restauriert. Im Rahmen der Initiative wurden die in den 1970er Jahren gelegten Minen, die den Zugang zum Bereich der Kirchen verhinderten, geräumt.

Die Zahl der christlichen Pilger ins Heilige Land ist von Jahr zu Jahr gestiegen. Allein 2019 besuchten fast 900.000 Gläubige die traditionelle Taufstelle am Jordan im „Land der Klöster“. Rivlin: „Wir arbeiten hart daran, die Entwicklung des gesamten Gebietes bis Ende 2020 abzuschließen.“

Einladung an Papst Franziskus

Der israelische Staatspräsident lud in seiner Ansprache Papst Franziskus zu einem Besuch und zur Teilnahme an der offiziellen Einweihungszeremonie des Areals „Land der Klöster“ ein: „Dieses Projekt wird für alle gut sein – für Christen, Muslime und Juden; für Israelis, Palästinenser und Jordanier. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir nicht dazu verdammt sind, zusammenzuleben, wir sind dazu bestimmt, zusammenzuleben, und deshalb müssen wir Initiativen fördern, die uns allen zugutekommen.“

Weiter sagte Rivlin: „Ich schätze die jüngsten Äußerungen von Papst Franziskus, dass antijüdische Verfolgung weder menschlich noch christlich ist, ebenso wie die Aussagen anderer christlicher Führer gegen den zunehmenden Antisemitismus. Diese Stimmen und Botschaften sind entscheidend für die Menschheit. So wie antijüdische Vorurteile nicht christlich sind, so sind antichristliche Vorurteile nicht jüdisch. Wir müssen uns erneut dazu verpflichten, gegen alle Akte des Hasses, der Aufstachelung und der Gewalt zwischen den Religionsgemeinschaften in Jerusalem und im Heiligen Land vorzugehen. Leider wurden auch in diesem Jahr wieder Christen im Nahen Osten getötet, nur weil sie ihren Glauben bewahrt haben. Jerusalem muss als Modell für Frieden und Harmonie zwischen den Religionen dienen“.

Hochrangige Teilnehmer

An dem Treffen nahmen auch der israelische Innenminister Aryeh Deri, der griechisch-orthodoxe Patriarch Theophilos III. von Jerusalem, der amtierende lateinische Patriarch von Jerusalem, Pierbattista Pizzaballa, der Vertreter des armenischen Patriarchats, das Oberhaupt des Franziskanerordens in Jerusalem, der Kustos des Heiligen Landes, und die melkitische griechisch-katholische Kirche Erzdiözese von Akka (Akko) teil.

Religionsfreiheit in Jerusalem

Innenminister Aryeh Deri sagte: „Die Freiheit der Religionsausübung und der Religionsausübung in Jerusalem, der Heiligen Stadt, wird für alle bewahrt werden und wir werden Jerusalem als die Heilige Stadt für alle Religionen weiterhin bewahren. Leider leben wir in einer Ära, in der der Antisemitismus in der ganzen Welt um sich greift, zuletzt bei dem schrecklichen Vorfall in Monsey, New York. Wir alle müssen den Antisemitismus bekämpfen, wo immer er auftritt, und wir alle müssen ihn mit lauter und deutlicher Stimme gegen jeden Ausbruch von Antisemitismus und Gewalt ablehnen und verurteilen.“ (Redaktion/Quelle: Büro des israelischen Staatspräsidenten)