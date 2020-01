Schutz des Lebens – Ronit und Hodaya

Sie hatte große Angst vor ihm, da er immer wieder gewalttätig war und sie bedroht hat. Es ging sogar so weit, dass von einem Anwalt ein Kontaktverbot verhängt werden musste, um Ronit zu schützen. Durch die Hilfe und Unterstützung von Be‘ad Chaim hat sich Ronit dann glücklicherweise umentschieden und sich doch für das Leben von Hodaya und die Geburt ausgesprochen. Alle Beteiligten waren über diese Entwicklung von Herzen dankbar. Einige Monate nach der Geburt begriff auch der Vater, dass er sich um seine neugeborene Tochter irgendwie kümmern sollte. Seitdem bezahlt er einen Teil von Ronits Miete und einen Teil der Rechnungen für die Kinder. Inzwischen ist das Verhältnis zwischen den Beiden auch wieder entspannter, weshalb er sogar ab und zu für ein paar Stunden auf die Kinder aufpassen darf. Ronit möchte gerne in Zukunft an einer lokalen Universität studieren und belegt dazu schon jetzt einen Englischkurs, um ihre Voraussetzungen zu verbessern.

Im Laufe des letzten Jahres hat Ronit gelernt, dass sie kein Opfer ihrer persönlichen Umstände sein muss. Diese Entwicklung führt sie zurück auf die Liebe und die Zuwendung, die sie bei Be’ad Chaim erfahren hat. Sie ist sehr dankbar für die Babymöbel und die Gutscheine, die sie von Be‘ad Chaim in Zusammenarbeit mit Christen an der Seite Israels regelmäßig erhält.