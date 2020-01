Tourismus auf Rekordhoch: Israel als Urlaubsland immer beliebter

Israel als Urlaubsland immer beliebter

Nach zwei Rekordjahren kann Israel seine Touristenzahlen erneut steigern. Jerusalem und Tel Aviv bleiben die beliebtesten Ziele. Immer wieder empfehlen internationale Magazine Reisen zu israelischen Stätten.

Zum dritten Mal in Folge kann Israel einen Tourismusrekord verzeichnen: 4,55 Millionen Besucher kamen 2019 ins Land. Dies gab das Zentrale Statistikbüro Israels am 5. Januar 2020 bekannt. Demnach gab es im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 11 Prozent – 2018 waren 4,1 Millionen Touristen gezählt worden. Bereits 2017 hatte Israel mit 3,6 Millionen Besuchern einen Rekord erlebt.

Die meisten Touristen reisten im vergangenen Jahr aus den USA ein. Darauf folgen Frankreich, Russland, Deutschland und Großbritannien. Der Besucherstrom brachte der Tourismusbranche umgerechnet rund 5,9 Milliarden Euro ein. Beliebtestes Ziel für Übernachtungen war Jerusalem, gefolgt von Tel Aviv, Tiberias, dem Toten Meer und Eilat am Roten Meer.

Insgesamt registrierten die israelischen Hotels 25,8 Millionen Übernachtungen, fast die Hälfte der Gäste waren Ausländer. Damit verzeichneten die 56.000 Hotelzimmer eine Auslastung von 70 Prozent, ein Ausbau ist geplant. Der Direktor des Tourismusministeriums, Amir Halevi, führt den Erfolg unter anderem auf die Marketingkampagne „Zwei sonnige Städte“ zurück. Diese hatte für Tel Aviv und Jerusalem geworben. Dabei betonte sie die Möglichkeit, zwei interessante Städte während eines Urlaubs zu sehen.

Internationale Magazine empfehlen Israelreisen

Das steigende Interesse an Israelreisen zeigt sich auch daran, dass immer wieder israelische Orte in internationalen Listen mit Reiseempfehlungen erscheinen. So erklärte der Reiseführer des Magazins „Forbes“ unlängst die Küstenmetropole Tel Aviv zu einem der 20 angesagten Ziele für 2020. Und „Condé Nast Traveller“ schrieb unter der Überschrift „Sieben Gründe, 2020 den Nahen Osten zu besuchen“ auch über die Wüste Negev. Als spannend bezeichnete sie Überreste der antiken nabatäischen Kultur wie den Ramon-Krater.

Das Magazin „Leisure and Travel“ wiederum listet die „50 besten Reiseziele 2020“ auf. Auch hier ist Israel zu finden. Zu Rang 12 schreiben die Autoren: „Die glückliche Ehe zwischen Altertum und Moderne zieht mehr Besucher nach Caesarea, einer Küstenstadt mit Nationalpark in Nordisrael an der Stätte eines 2.000 Jahre alten römischen Hafens.“ Sie loben das neue Besucherzentrum mit seinen Ausstellungsstücken wie bunten Mosaiken und alten Münzen, die aus Schiffswracks geborgen wurden. Zudem weist das Magazin auf die Möglichkeit des Tauchens und Schnorchelns hin. (Israelnetz)